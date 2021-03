La Buona Sanità: il coriglianese Giuseppe Aiosa nuovo primario ospedaliero a Casale Monferrato

Non solo Covid o disagi e disservizi legati al sistema sanitario. V’è anche una buona sanità, frutto dell’impegno e della laboriosità di giovani professionisti che, col loro operato, portano lustro a tale settore, a dir poco di fondamentale importanza perché strettamente connesso alla tutela della salute e della stessa vita dei cittadini.

Lustro che, non di rado, arreca la firma di donne e uomini calabresi, figli di quel meridione d’Italia storicamente bistrattato e vilipeso. Energie profuse sull’intero territorio nazionale e dai natali ausonici, come nel caso di un brillante professionista nato a Corigliano Calabro.

Si tratta del dottor Giuseppe Aiosa, 51 anni, nuovo primario di Medicina Generale di Casale Monferrato (Alessandria). Un curriculum, il suo, ricco di esperienze lusinghiere e ruoli di primo piano: ha lavorato presso il reparto di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, dove è Direttore facente funzioni dal luglio 2020, e per la stessa struttura è stato responsabile del percorso diagnostico e terapeutico riguardante i pazienti affetti da ipertensione arteriosa.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia e specializzatosi con lode in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Pavia, il dottore Aiosa ha lavorato presso l’IRCCS Policlinico San Donato occupandosi di attività assistenziale, con particolare riguardo a patologie cardiovascolari, ematologiche, epatologiche. Competente nell’esecuzione di ecografia bedside e di procedure interventistiche ecoguidate e/o ecoassistite, vanta più di 40 pubblicazioni (abstracts e lavori in extenso) ed è stato relatore in numerosi congressi e corsi. Ha partecipato in centri d’eccellenza a Master sull’ipertensione arteriosa patrocinati dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e al Corso universitario di perfezionamento in economia del farmaco e della salute presso l’Università degli studi di Genova. Ha inoltre collaborato con il Consorzio di Bioingegneria ed Informatica Medica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia e ha tenuto lezioni frontali presso l’Università degli studi di Milano, nell’ambito del Corso di Medicina e Chirurgia, sull’ipertensione arteriosa e sulle sue conseguenze.

Grande esperienza clinica e gestionale caratterizza il dottor Giuseppe Aiosa, chiamato a ricoprire quest’ulteriore ruolo di prestigio e responsabilità. Nell’augurare al neo-primario sempre più rosee soddisfazioni, s’attesta parimenti l’orgoglio della comunità natia per tali fervide eccellenze.

Fabio Pistoia



