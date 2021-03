BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DIECI POSTI DA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



l termine entro cui presentare la domanda è fissato alle ore 14 del 19 aprile 2021.

CORIGLIANO-ROSSANO, 30 marzo 2021 - È stata indetta una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla copertura di 10 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C - a tempo pieno e determinato per un anno. Al profilo professionale di Istruttore amministrativo è attribuito il trattamento economico della categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale Cl, stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente degli enti del comparto "Funzioni Locali", triennio 2016-2018, sottoscritto in data 2 l /05/2018. Il termine entro cui presentare la domanda è fissato alle ore 14 del 19 aprile 2021.

Per partecipare al bando sono richiesti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità)

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle materie informatiche di base funzionali al posto da ricoprire.

Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero possono chiedere l'ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio.

Al vincitore del concorso sarà attribuito il profilo professionale di Istruttore amministrativo. Lo stesso sarà tenuto a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina, tutta la documentazione che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno acquisire ai fini della verifica dei requisiti posseduti per l'assunzione a tempo determinato che avverrà mediante la stipula del contratto individuale di lavoro.

La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovanti e giustificati motivi di impedimento. Parimenti la mancanza dei presupposti richiesti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione comporta altresì l'impossibilità ad instaurare il rapporto di lavoro oggetto del presente concorso. Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro. si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.

L'istanza dovrà essere indirizzata a: "Settore risorse umane e informatizzazione, servizio organizzazione e gestione delle risorse umane del comune di Corigliano-Rossano".

L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune. L'istanza di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e intestata al candidato.

Il Responsabile del Procedimento cui far riferimento per la presente procedura selettiva è l'avvocato Lina Cetera, Responsabile P.O. del Servizio "Organizzazione e Gestione delle Risorse umane".

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per visionare il bando: https://bit.ly/2O6vrf4

Stampa Email