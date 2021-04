L’IIS “L. Palma” si avvia verso un nuovo modo di fare scuola

L’IIS L. Palma diventa scuola eTwinning. Una certificazione di qualità europea che viene accolta con grande entusiasmo da tutta la comunità scolastica e che inserisce la nostra scuola tra gli istituti scolastici più innovativi, aperti allo scambio e all’inclusione.

eTwinning, dal 2005, rappresenta la più grande community europea di docenti attivi in progetti di didattica a distanza e si pone come agente di cambiamento offrendo agli studenti un’esperienza unica nel loro percorso educativo.

Essere diventati scuola etwinning significa essere una scuola aperta all’Europa, alla conoscenza di altri sistemi scolastici e di pratiche educative attuate negli altri paesi. I giovani studenti entrano in contatto attraverso videoconferenze e attraverso appunto la piattaforma eTwinning. Siamo convinti che la scuola debba guardare oltre le frontiere del proprio paese, della propria nazione e attivare processi di cambiamenti basati su una leadership condivisa nell’organizzazione e nei processi decisionali che consenta a noi docenti di condividere le proprie competenze e collaborare in modo efficace all’interno del contesto scolastico per offrire agli studenti un ventaglio di opportunità per il futuro, un tipo di apprendimento innovativo ed inclusivo che sviluppi pensiero critico e cittadinanza attiva.

L'innovazione eTwinning, dunque, è per tutti ed è inclusione perchè non insegna a competere ma a collaborare. ETwinning è essenzialmente una modalità di fare scuola che va oltre la scuola. La mission delle scuole etwinning è, infatti, quella di una collaborazione continua in tutta Europa. Sicuramente questo ci permette di sentirci e di far sentire i nostri studenti più europei essendo in contatto con compagni di altre realtà condividendo pensieri e parole e utilizzando la lingua non a scopo linguistico per imparare la grammatica ma proprio per comunicare idee e svolgere compiti reali. Gli studenti fin da subito comprendono che il prodotto del loro lavoro all'interno del TwinSpace ha una visibilità diversa dall’ordinario, tutti ci tengono e tutti danno il meglio di sé.



Sicuramente sono importanti, anzi, importantissime tutte le opportunità di sviluppo professionale che offre il portale eTwinning. La piattaforma consente, infatti, a noi docenti di seguire un percorso di formazione continua e costante. Tutto ciò significa partecipare al cambiamento e rispondere ai bisogni educativi delle nuove generazioni.



Un particolare ringraziamento va al dirigente scolastico, la dott.ssa Cinzia D’Amico, che sempre promuove l’innovazione nella didattica e la collaborazione.



Team eTwinning

Adele Cilento

Assunta Conforti

Giulia Durante

Franca Grillo

Immacolata Romano

Giampiero Celestino

