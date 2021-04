Portare al più presto la banda ultra larga FTTH su tutto il territorio comunale

Considerato che:

- la diffusione delle tecnologie informatiche e in particolare dell’accesso alla rete Internet nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni costituisce uno strumento ormai imprescindibile per contribuire a garantire a tutti i cittadini significative opportunità di lavoro,

studio, informazione, svago, libera manifestazione del proprio pensiero (art. 21 Costituzione), effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Costituzione) e rappresenta inoltre una risorsa strategica per le imprese per competere in un mercato sempre più globalizzato;

- la pluralità dei servizi e dei contenuti offerti sulla rete Internet richiede sempre più spesso connessioni stabili, veloci ed economiche, di tipo FTTH, per una efficace fruizione e un positivo rapporto tra costi e tempo di connessione;

- la possibilità di accesso FTTH è subordinata alla copertura da parte di Telecom Italia della zona interessata con adeguati impianti;

- sottolineando come la mancata disponibilità del servizio FTTH impedisca a numerosi cittadini l’accesso e il godimento di importanti opportunità e servizi determinando di fatto una discriminazione tra chi risiede nelle zone in oggetto e chi (più fortunato) ha domicilio in aree meglio servite impedisca l’instaurazione sui territori in oggetto di nuove realtà imprenditoriali che operino in particolare nel terziario avanzato e limita fortemente le possibilità di accesso alle nuove tecnologie e all’innovazione per le imprese esistenti

ESPRIMO

come cittadino/a la propria insoddisfazione per l’attuale situazione e

CHIEDO

al Sindaco e alla Giunta Comunale di rendersi promotori presso le sedi idonee, e in particolare presso Telecom Italia, di forme di sollecitazione e pressione e a riferire nelle forme che riterranno più opportune dell’esito di tali contatti; verificare (anche all’interno del Piano Telematico Regionale) ogni possibile iniziativa per favorire la diffusione dell’accesso alla connettività a banda larga su tutto il territorio comunale.

