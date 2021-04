La Calabria che voleva Jole Santelli, la Calabria a “4 corsie”



Jole Santelli sognava una Calabria “bella” e funzionale. Una Regione che dopo una MORTIFICANTE amministrazione di centrosinistra, doveva dare una svolta al proprio “destino”. Jole Santelli sognava una Sibaritide “bella” e l’attenzione particolare verso il territorio di Corigliano Rossano, che lei stessa indicava, spesso, come “motore” per la ripartenza della Calabria.

L’idea della Rossano – Sibari parte dal confronto voluto proprio dal Presidente Jole Santelli, fra i vertici e tecnici Anas, gli assessori regionali Catalfamo e Gallo. Proprio su input e richiesta dell’assessore Gianluca Gallo, che in quell’occasione aveva fatto notare come la Rossano Sibari avesse necessità di essere più ampia e sicura, nasce l’idea delle 4 corsie. Le sfilate di onorevoli, sottosegretari, rappresentanti provinciali, sindaci che fanno a gara per prendersi meriti, senza ricordare l’on. Santelli e l’impegno profuso dall’ ass. Gallo, è offesa alla memoria e al lavoro che qualcuno continua a fare per il bene della nostra Regione. Perché il Covid-19, in Calabria, non ha fermato settori importanti come l’agricoltura e la pesca, dove si lavora senza interruzioni. Mentre per le prossime elezioni iniziano i proclami e le presentazioni. Come se questa Regione deve “affidarsi” a qualcuno che viene da fuori, come se questa regione deve ancora subire la favoletta di quelli con “le stelle”. Questa Regione deve semplicemente continuare il lavoro di Jole…..avanti Calabria!

francesco caputo

