ADESIONE PROGETTO AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO FABIANA LUZZI

L’associazione Mondiversi onlus-Centro Antiviolenza Fabiana, la famiglia Luzzi/Ferraro e l’ingegnere Nilo Domanico hanno protocollato al Comune di Corigliano Rossano la proposta di Adeguamento ed Ampliamento del Parco Fabiana Luzzi di via Provinciale in area urbana di Corigliano.

La proposta vuole da una parte dare senso e significato all’intitolazione del parco a Fabiana, la giovane coriglianese vittima di femminicidio nel 2013. Per ciò il parco è concepito come atto di rinascita e riscatto da una morte tragica e segno di contrasto alla violenza sulle donne attraverso la bellezza, la vita e la proiezione verso l’infinito. Dall’altra la proposta vuole essere promotrice di un parco a dimensione di Città, capace di rappresentare la modernità e di corrispondere alle nuove esigenze di spazi e di un ambiente urbano a misura umana per cittadini/e, famiglie, bambini/e; idoneo per la nuovo Città di Corigliano Rossano e nel quale si potranno svolgere attività di relax e sociali ed essere palcoscenico per eventi musicali e culturali.

Il nuovo parco è per ciò pensato come un percorso narrativo, in cui nulla è lasciato al caso. I movimenti sinuosi del terreno evolvono in colline a spirale, che tramite richiami ancestrali e cosmici vogliono rappresentare lo sviluppo e la Storia dell’Uomo, del suo progresso: tra alchimia e scienza, tra cultura e filosofia, tra Natura e Bellezza; per poi infine giungere al presente e al futuro.

Il parco diventa anche “Valle” in cui si ritrovano diverse dimensioni: Sociale, Culturale, Spirituale. Che si intrecciano alle dimensioni spaziali ed architettoniche, le quali infine si riflettono tutte nella dimensione paesaggistica della Valle dell’Eden, quella che sarà visibile agli occhi di tutti coloro che si avventureranno in questo Viaggio dell’Anima.

Se vuoi esprimere il tuo consenso alla proposta progettuale ADERISCI E SOTTOSCRIVI IL PROGETTO DEL PARCO “FABIANA LUZZI – LA VALLE DELL’EDEN:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQzJ2pQDPnWHFh6yM1SCnrFTkxrIQ7DTMbUXsxFUI8m9d59g/viewform (ADESIONE PER LE PERSONE FISICHE)

https://forms.gle/dqftj5swQL6JCPrR7 (ADESIONE PER ENTI/ASSOCIAZIONI/ ORGANIZZAZIONI SOCIALI E CULTURALI)



CORIGLIANO-ROSSANO, Lì 21/04/2021

Associazione Mondiversi Onlus

Centro Antiviolenza Fabiana

