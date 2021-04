PULIZIA E DECORO DEL LITORALE, SARANNO RIMOSSI I NATANTI ABBANDONATI

CORIGLIANO-ROSSANO, 21 aprile 2021 – In occasione dell’arrivo della stagione estiva il comune di Corigliano-Rossano ha iniziato già a programmare i lavori di pulizia e decoro per l’intero litorale cittadino.

Dopo aver monitorato tutti e 30 i chilometri di costa si è deciso di iniziare da uno dei problemi che dà maggiormente all’occhio, ovvero l’abbandono su ampi tratti di natanti, pedalò, canoe etc. Data l’impossibilità di rintracciare i proprietari di ogni singolo pezzo, poiché non sono manufatti soggetti a registrazione alcuna, il sindaco Flavio Stasi ha emanato un’ordinanza in data 21 aprile 2021 che possa garantire la corretta rimozione degli oggetti in tempo ragionevoli.

Secondo l’ordinanza i proprietari o chiunque abbia titolo sui manufatti che insistono sul litorale hanno 20 giorni di tempo dall’emanazione del provvedimento per provvedere alla rimozione degli stessi dalla spiaggia, trascorsi i quali il personale comunale provvederà in maniera coatta. I materiali rimossi saranno conservati per 30 giorni all’interno di aree comunali adibite ad hoc. Al termine del periodo di deposito le imbarcazioni che non saranno state reclamate dagli eventuali legittimi proprietari, saranno destinate a definitivo smaltimento, oppure, in caso di consistente valore economico, alla vendita tramite asta pubblica. Nessuna responsabilità sarà da addebitare al Comune per eventuali danneggiamenti o mancanze nei manufatti rimossi d’ufficio.

«Si tratta di un provvedimento che mira a garantire il massimo decoro alle nostre spiagge – ha commentato il Sindaco Flavio Stasi – l’abbandono e l’incuria non possono essere un pegno da pagare per la collettività. La città normale che stiamo costruendo ha bisogno anche di atti forti ma adottati per il bene comune. La pulizia delle spiagge che partirà nelle prossime settimane non può essere rallentata o limitata dalla presenza di natanti o galleggianti abbandonati, la spiaggia deve essere pulita completamente e tutti siamo chiamati alla massima responsabilità».



