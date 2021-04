AVVISI URGENTI IN TEMA DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA

CORIGLIANO-ROSSANO, 23 aprile 2021 - Scuola e comunicazioni urgenti in tema di trasporto e refezione scolastica. Da venerdì 9 aprile 2021, a seguito della sentenza del Tar, che sospendeva l'ordinanza del sindaco per quanto riguardava la didattica a distanza, nel comune di Corigliano-Rossano è ripartita la didattica in presenza. Sin da subito il Comune ha predisposto il servizio scuolabus ed il servizio mensa (quest'ultimo in funzione da lunedì 12 aprile 2021).

AVVISO PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - Dal 12 aprile 2021 il nuovo IBAN su cui effettuare i bonifici per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Corigliano-Rossano è il seguente:

IT14J0306905742100000046012

(Intesa San Paolo - filiale a.u. Corigliano C. Scalo).

Per i versamenti tramite bollettino postale resta valido il c/c postale n. 10156875. I bonifici bancari ed i versamenti postali vanno sempre intestati a "Tesoreria Comune Corigliano-Rossano", causale "Servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021 - (specificare il bimestre) - cognome e nome bambino/a, scuola, classe, sezione".

Ai fini della regolarizzazione di ogni posizione economica si invitano gli utenti a volersi recare, previo appuntamento telefonico e nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19, presso gli uffici della Pubblica Istruzione di Palazzo Garopoli (Corigliano centro storico 09838915147/09838915134) o di palazzo San Bernardino (Rossano centro storico 0983529506/0983529507) per la consegna.

REFEZIONE SCOLASTICA - A far data dal 12 aprile 2021 il nuovo IBAN su cui effettuare i bonifici per il servizio di refezione scolastica del Comune di Corigliano-Rossano è il seguente:

IT14J0306905742100000046012

(Intesa San Paolo - filiale a.u. Corigliano C. Scalo).

Per i versamenti tramite bollettino postale resta valido il c/c postale n. 14370878. I bonifici bancari ed i versamenti postali vanno sempre intestati a "Tesoreria Comune Corigliano-Rossano", causale "Servizio refezione scolastica a.s. 2020/2021 ... cognome e nome bambino/a, scuola, classe, sezione".

Si ricorda che, ai fini della ricarica del borsellino elettronico su Novaportal, la ricevuta del bonifico bancario o del versamento postale deve essere preferibilmente inviata in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure consegnata a mano, previo appuntamento telefonico e nel rispetto delle misure di prevenzione Covid-19, presso gli uffici della Pubblica Istruzione di Palazzo Garopoli (Corigliano centro storico 09838915147/134) o Palazzo San Bernardino (Rossano centro storico 0983529502/506/507).

ASSENZE – Si ricorda che genitori degli alunni che beneficiano della mensa scolastica in caso di assenza dell’alunno/a devono segnalarla entro le 9:30 mediante l'app “Servizi Mensa” o lo squillo telefonico o chiamando direttamente agli uffici della Pubblica Istruzione (0983529502/506/507 oppure 09838915147/134), così come riportato nelle “Istruzioni generali per iscrizione online portale Novaportal” presenti nella sezione “Servizio mensa scolastica” del sito internet istituzionale del Comune. Molti genitori, quando non mandano i figli a scuola, dimenticano di segnalare l'assenza su Novaportal. Così facendo si provoca spreco di cibo, si scala l'importo del pasto dal borsellino dell’utente ed il Comune deve comunque pagare il pasto prodotto. Stesso discorso vale per insegnanti e collaboratori scolastici.



