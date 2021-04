Vive a Corigliano la “regina dei dolci”: spopola sul web Anna Sposato, maestra per passione

Il suo nome è Anna Sposato. È una signora dolce (esattamente come tutte le sue numerose creazioni), nativa di Vaccarizzo Albanese ma residente ormai da tanti anni a Corigliano con la sua famiglia. Una donna soave nell’aspetto ma forte e determinata negli intendimenti, capace di traghettare la sua straordinaria passione per i dolci, appunto, in un vero e proprio cult della rete.

Passione, perché condotta per dare libero sfogo ad un talento e senza scopo di lucro alcuno, grazie alla quale la stessa Anna ha scelto la denominazione più appropriata per la sua pagina Instagram (DolcePassioneAnna) che, seppur sorta da non molto tempo, annovera già migliaia di followers: “A me piacciono i dolci, quindi “Dolce”; mi piace cucinarli, quindi “Passione”; l’ho trovato molto naturale e spontaneo, arriva dritto al punto”, ci spiega la protagonista,

Ma come nasce questa passione?

“Agli inizi degli anni ‘70, sin da quando ero molto piccola, seguivo mia mamma in tutto quello che faceva. Io sono molto legata a mia madre. Molti potrebbero pensare che questa passione e questa creatività siano state tramandate da madre a figlia, ma in realtà non è così. Mamma, dato il periodo storico in cui le donne dovevo trovare la propria indipendenza, si occupava della casa. La casa – spiega la signora Anna – era il suo mondo e il suo lavoro e si impegnava al massimo in quello che faceva. Sempre a pulire, sempre a spazzare e mettere in ordine, e soprattutto cucinare. Cresciuta con i piatti tipici della mia terra, pasta fresca fatta in casa, molta frutta e verdura del mio orto. Però in una cosa peccava: i dolci. Non era per niente brava nel preparare anche il più piccolo dei bignè, io d’altronde ero (e sono) molto golosa per i dolci e quando potevo facevo visita alla mie vicine o amiche che ne preparavano di buonissimi, io ero molto contenta di questo. Ricordo in particolare un evento che credo sia stato il punto di partenza della mia passione. Un giorno mamma e papà sono andati in città per alcune commissioni e per non lasciarmi sola a casa mi accompagnarono da una mia amica. Passammo la mattinata a divertirci, era estate e quindi niente scuola, all’aria aperta con il sole che ci picchiava in testa. Il tempo passò molto velocemente e senza rendercene conto era quasi ora di pranzo, ma i miei non erano tornati. Allora la mamma della mia amica ci chiamò per farci fare merenda. Aveva preparato una torta al cioccolato con una spremuta di arancia. Uno dei dolci più buoni che io ricordi, il sapore è impossibile da descrivere a parole, ma da quella volta mi ripromisi che da grande avrei voluto imparare a cucinare i dolci, così da poterli mangiare quando volevo. Passarono gli anni e io diventavo sempre più brava. Man mano ho affinato la mia tecnica, sui miei errori e sui consigli che mi si dava”.

Poi, l’eccezionale intuizione e il balzo in avanti in una scommessa, figlia della bravura e dell’originalità: “Con l’avanzare della tecnologia, l’8 aprile del 2019 decisi (con i miei figli) di aprire questo blog in cui volevo condividere le mie creazioni. Ciò che più voglio è che arrivi a più persone possibili, ora siamo una community di solo 3.200 persone ma ad ognuno di loro voglio trasmettere quello che i dolci sono per me. Quel sapore irresistibile e pieno di energia. Voglio portare su Instagram la mia passione, la mia voglia, la mia creatività, la mia anima e il mio smisurato amore, così forse un giorno potrò ispirare qualcuno, come io fui ispirata da piccola”.

Ed in effetti, Anna Sposato, con le sue mirabili creazioni, non solo gustose ma anche ricche di colori e decorazioni, ispira più di qualcuno ed è già un punto di riferimento per quanti, con analoga passione, intendono coltivarne le orme. Consorte di un noto e stimato concittadino, Giovanni Aversente, e madre affettuosa di due splendidi figli, la signora Anna Sposato è la “regina dei dolci”: un motivo d’orgoglio in più per l’intera nostra comunità, poiché capace di trasmettere valori, arte e cultura con pazienza, sorriso e disinvoltura.

Fabio Pistoia



