Per quanto riguarda il turismo accessibile vorremmo esporre la nostra idea, e vorremmo lanciare il messaggio a chi di competenza, per far capire che nel nostro territorio di Corigliano, il settore del turismo andrebbe migliorato e si possono creare le condizioni per migliorarlo, come ad esempio; l’accessibilità alle spiagge, ai parchi comunali, fare ippoterapia, ecc… etc…

Uno dei punti più importanti, sarebbe l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La nostra proposta sarebbe quella di creare le condizioni affinché, i luoghi storico-culturali siano resi accessibili a tutti i disabili, ma non solo i luoghi storico-culturali dovrebbero essere resi accessibili, ma anche i luoghi dove i disabili che fanno uso di sedie a rotelle o problemi di deambulazione e la nostra proposta è quella che, in questi luoghi di cui i disabili hanno difficolta ad accedere, siano muniti delle dovute precauzioni affinché i disabili abbiano le condizioni adatte per accedere in tutti i luoghi possibili e, magari se il disabile con problemi di deambulazione o sedie a rotelle ha difficoltà ad entrare in un qualsiasi luogo, perché magari questo luogo presenta gradini o altre difficoltà, bisogna creare le condizioni per far entrare il disabile in quel determinato luogo.

Vi vorremmo invitare personalmente per poter discutere dei nostri progetti futuri e quelli che vorremmo già attuare nell’immediato, in quanto abbiamo già individuato un pezzo di spiaggia libero, all’epoca confiscata alla ndrangheta sulla nostra spiaggia e di farci ottenere tutte le dovute concessioni per far sorgere un lido magari gestito da persone disabili quali noi siamo con tutte le autorizzazioni e renderlo accessibile soprattutto alle persone disabili.

Un’altra battaglia che stiamo per mettere sul tavolo laboratorio R.I.D. è quello di mettere in pratica il piano P.E.B.A. come dettato dall’Unione Europea ed attuato già in molte regioni Italiane, stessa cosa mettere un’attenzione particolare per l’applicazione ed inserimento negli organi amministrativi come regioni e comuni del Manager della disabilità, Approvata pdl Garante diritti di Zullino

LA RIFORMA ZULLINO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA È LEGGE

Approvata in Consiglio regionale la proposta di legge a firma del Presidente della Quarta Commissione Consiliare, Politiche Sociali, Massimo Zullino: “Garante dei diritti della persona”.

Questa battaglia portata a termine dal nostro responsabile regionale della Basilica, Giuseppe Laccertosa, della Rete Italiana Disabili il quale con la sua determinazione ha concluso è raggiunto con grande pazienza, l’obbiettivo del manager della disabilità.

Un testo normativo innovativo e studiato nel dettaglio per la creazione di una figura istituzionalmente preposta a vigilare sull’andamento dell’attività amministrativa e a tutelare le persone dagli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Questa proposta di legge ha il fine di abbattere gli ostacoli che intercorrono nell’attuazione di politiche in favore della persona che è il cuore ed il destinatario della buona politica, che deve essere promotrice della tutela e salvaguardia dei diritti individuali e collettivi e soprattutto impegnarsi ad essere presente per quelle persone che appartengono a categorie svantaggiate, non in grado di difendersi in modo diretto e autonomo. Afferma il Presidente Massimo Zullino.

La figura del Garante assume il ruolo di mediatore operante in piena autonomia ed indipendenza. Interlocutore unico e privilegiato con l’amministrazione, si colloca all’interno della rete che si sviluppa dall’ambito locale-regionale a quello europeo ed internazionale, supportando la stesura di piani strategici e l’erogazione dei servizi.

Svolge le funzioni inerenti l’Ufficio di Difensore Civico, l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio del Garante delle vittime di reato, l’Ufficio regionale del diritto alla salute e delle persone con disabilità e l’Ufficio delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

SALVATORE TROTTA & CARMINE NOE’

