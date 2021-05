Mandatoriccio, al via il ritiro dei kit di buste per la raccolta differenziata

Mandatoriccio - Prenderà il via martedì 4 maggio il servizio di ritiro dei kit di buste per la raccolta differenziata. Si tratta di un servizio dedicato, rivolto alle utenze domestiche dell’intero territorio di Mandatoriccio, che si protrarrà fino al prossimo 5 giugno.

L’attività, che rientra fra quelle previste nell’ambito del Servizio di Igiene Urbana, sarà curata dal personale di Ecoross e seguirà un dettagliato calendario, stilato in base alle varie zone del territorio, reperibile e consultabile sui canali social dell’azienda e del Comune.

Da lunedì a giovedì il servizio riguarderà i cittadini residenti nella zona del Centro Storico che, nelle date indicate sul calendario in base alla lettera iniziale del proprio cognome, potranno recarsi presso Palazzo Santa Barbara – ex Municipio, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Nelle giornate di venerdì e sabato, invece, potranno ritirare il kit i cittadini residenti nelle zone Borgo, Aprocello, Castello dell’Arso. Sempre rispettando la data indicata sul calendario in base alla lettera iniziale del proprio cognome, dovranno recarsi presso la Delegazione Municipale in via Calabria dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Si ricorda a tutti i cittadini di portare con sé un documento di riconoscimento.

Entrato a pieno regime nel gennaio 2020, il nuovo servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Mandatoriccio e gestito dall’azienda Ecoross, continua a far registrare un trend positivo, a testimonianza della proficua collaborazione tra cittadini, Ente Comune e azienda gestore del servizio. L’attività che prenderà il via martedì 4 va ad aggiungersi, dopo la consegna delle attrezzature a tutte le tipologie di utenza e la capillare opera di informazione e sensibilizzazione, alla installazione degli ecobox per la raccolta di carta e multimateriale negli uffici comunali, nonché alla installazione di contenitori per i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) in diversi punti del territorio, al fine di consentire un corretto conferimento e garantire maggiore decoro urbano. A tal proposito, si rammenta che per gli ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio chiamando l’azienda al numero 0983.565045, oppure conferirli gratuitamente presso il Centro di Raccolta comunale (Comunicato stampa).

