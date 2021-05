IIS L.Palma: Premio "Fortunato Bruno"allo studente Cosimo Pietro Gargiullo

Orgoglio e compiacimento sono stati manifestati dalla Dirigente dell’Istituto L.Palma, anche per conto di tutta la comunità scolastica, per lo studente Cosimo Pietro Gargiullo, diplomatosi nell’A.S. 2019/20 con la votazione di 100/100 e lode, proclamato vincitore del Premio “Fortunato Bruno” per la sezione Istituti Tecnici che il Rotary Club di Corigliano-Rossano “Sybaris” assegna annualmente agli studenti meritevoli.

La valorizzazione degli studenti eccellenti è da sempre obiettivo dell’impostazione didattica dell’Istituto L.Palma, volta all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, attraverso percorsi di studio di elevata qualità ed occasioni di apprendimento efficace commisurate alle caratteristiche degli studenti.

Far emergere e premiare gli studenti meritevoli è una carta vincente a disposizione di ogni istituzione locale e nazionale che punta ad orientare e motivare i futuri cittadini protagonisti attivi del mondo della cultura e delle professioni, impedendo la fuga dei cervelli dal proprio territorio.

Alla luce di ciò, risulta fondamentale individuare strategie come questo concorso per stimolare ed accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita personale e professionale, incentivando il loro talento.

Durante l’emozionante cerimonia di premiazione, avvenuta in videoconferenza, il Presidente del Rotary Club dott.Vincenzo Taverna e tutti i suoi membri hanno rivolto ai giovani vincitori un sentito augurio per un futuro brillante, raccomandando di non dimenticare la loro terra d’origine che ha bisogno di grandi menti e di appassionati professionisti.

Prof.ssa Rita Marino

