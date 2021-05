Ecoross, un nuovo portale dinamico e interattivo al servizio degli utenti

Corigliano Rossano - Dinamico, intuitivo e interattivo. Sono queste le caratteristiche principali del nuovo portale di Ecoross, azienda attiva nel settore dei servizi integrati per l’ambiente, che continua ad arricchire la propria offerta rivolta agli utenti. Attraverso il portale web www.ecoross.it è possibile consultare e scaricare tutte le informazioni relative ai servizi attivi nel proprio territorio nonché inviare all’azienda segnalazioni di eventuali disagi e comunicazioni di vario genere.

Una veste grafica innovativa e sezioni ricche di contenuti, nell’ottica di avvicinare sempre di più i cittadini al mondo dei servizi di Ecoross. Il portale, con informazioni in continuo aggiornamento, è cucito su misura per gli utenti ed è mobile friendly, ottimizzato quindi anche per i dispositivi mobili dai quali, unitamente ai dispositivi fissi, sono possibili tutte le attività di consultazione, download e interazione. È qui la principale innovazione: un portale aziendale che si trasforma in un vero e proprio valore aggiunto per i cittadini e per gli Enti, che hanno a disposizione uno strumento in più, sia per comunicare con l’azienda sia per semplificare e snellire le procedure di richiesta servizi.

Oltre alla presentazione dell’azienda, dei servizi offerti, delle attività e delle iniziative portate avanti sul territorio, il portale contiene un’ampia sezione dedicata ai Comuni nei quali Ecoross gestisce i Servizi di Igiene Urbana.

Cliccando sul Comune di proprio interesse, si ha accesso alla guida per il conferimento dei rifiuti, sia per le utenze domestiche sia per le attività commerciali. Nella pagina dedicata sono inoltre presenti tutte le informazioni utili sui Centri di Raccolta comunali, mentre nella sezione interattiva è possibile prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e R.A.E.E (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nonché inviare segnalazioni all’azienda compilando l’apposito form e allegando eventuali immagini.

Si tratta di un ulteriore servizio offerto da Ecoross agli utenti, nell’ottica di consolidare sempre di più il rapporto di collaborazione e sinergia instauratosi nel tempo, con l’invito ad utilizzare il portale in maniera massiccia e proficua. A tal proposito, i cittadini trovano anche un questionario ad hoc attraverso il quale possono esprimere il proprio gradimento del servizio.



Al fine di favorire la divulgazione di tutte le informazioni relative ad una buona raccolta differenziata, utilissima e di facile consultazione si rivela la ricca area dedicata al “Mondo Scuola”, con videolezioni, giochi didattici, schede e materiale da scaricare gratuitamente, nonché la sezione “Dove lo butto?”, un vero e proprio dizionario dei rifiuti all’interno del quale sono presenti oltre mille tipologie di rifiuto con le corrispondenti modalità di conferimento.

«Come azienda – afferma l’amministratore unico Walter Pulignano – abbiamo sempre ritenuto fondamentale il rapporto diretto con i nostri utenti, siano essi cittadini o Enti, investendo molto nel corso degli anni al fine di raggiungere tutti in maniera più capillare possibile. Oggi, grazie all’ottimo lavoro del nostro staff, abbiamo realizzato un portale che mira a ridurre ulteriormente le distanze. Collegandosi con qualsiasi dispositivo digitale si potrà interagire direttamente con l’azienda e, particolare da non trascurare, tutte le informazioni utili saranno sempre a portata di mano, anzi di click» (Comunicato stampa).

