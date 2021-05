Carmine Noè-RETE ITALIANA DISABILI APS - DIAMO VOCE A CHI NON HA VOCE

Salve sono Carmine Noè - Responsabile R.I.D. - Coordinatore del Comune di Corigliano-Rossano. Stiamo chiedendo alla nostra amministrazione comunale di poter realizzare a nostre spese una passerella su un lotto di spiaggia all'epoca confiscata alla n'dragheta, la nostra amministrazione ci sta negando la possibilità di poter realizzare questo nobile progetto.

A chi è stato predestinato questo lotto? La nostra amministrazione ha già deliberato otto lotti, ma noi non riusciamo a capire perché questo lotto confiscato alla n'dragheta non viene messo al bando.

- Abbiamo individuato un pezzo di spiaggia libera confiscata alla ndrangheta "Ex Arca di Noè" località Schiavonea di Corigliano Rossano, con ampio parcheggio dove poter realizzare un lido accessibile ai disabili e non solo... Vorremmo dare servizi che fino ad oggi sono stati trascurati dall'ente amministrativo, nonostante anche l'Europa ha attuato direttive in tal senso, quindi una battaglia non solo personale, ma per tutti i disabili che combattono da anni senza che qualcuno li ascolti.

Vorremmo avere voce in capitolo anche noi!

Il nostro obbiettivo è quello di farci sentire su più piattaforme, vorremmo scrivere articoli ed inviarli anche a voi, non solo sul nostro portale o sulle nostre pagine e profili social.

Abbiamo bisogno di visibilità e del vostro supporto in tutti i sensi perché non ne possiamo più... siamo stati nell'ombra fin troppo a lungo.