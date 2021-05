Anna Aversente, apprezzato intervento nell’Auditorium Amarelli: “Restare in Calabria si deve e si può”

Un imperativo categorico morale: restare in Calabria, dove affondano le proprie radici, dove si è nati e vissuti, terra di felicità ma anche di sofferenza, ma luogo che non si può e non si deve giammai tradire.

È stato uno dei profondi messaggi emersi nel corso di un interessante intervento (tutti degni di nota e ricchi di propositivi stimoli) pronunciato dall’imprenditrice Anna Aversente nel corso di un partecipato dibattito svoltosi nel pomeriggio di ieri a Corigliano Rossano, presso l’Auditorium della storica Azienda Amarelli, in merito all’iniziativa “Yes I Start-Up Calabria”.

Significativa e molto apprezzata la testimonianza dell’avvocato Anna Aversente, che ha ripercorso senza fronzoli, ma con stile chiaro e lineare, la propria esperienza personale e quella familiare, quotidianamente ispirata, insieme ai suoi fratelli Giovanni, Francesco e Alfonso, ai valori, all’impegno e all’amore per la terra natia dell’indimenticabile Papà, il Commendatore Giorgio Aversente.

Un'attenta e articolata disamina dei problemi e delle prospettive di quanti fanno impresa oggi in Calabria: dalle innumerevoli potenzialità della città di Corigliano Rossano e dell'intero comprensorio della Piana di Sibari alle gravose difficoltà nell’accesso al credito bancario e ai tempi farraginosi della burocrazia, dall'esempio di coloro i quali spiccano anche in realtà internazionali alla poliedricità di settori trainanti del tessuto locale, in primis turismo e agricoltura.

Della predetta iniziativa si parlerà oggi, con interviste ad alcuni relatori, nelle edizioni del Tg di Tele A1 (canale 72 digitale terrestre) delle ore 14.10, 17.00, 19.40, 20.50, 23.00 e con la messa in onda in versione integrale del dibattito alle ore 14.30 circa, subito dopo il Tg, dove sarà possibile ascoltare tutti gli interventi.

Complimenti ad Anna Aversente, orgoglio per la sua Famiglia, per il suo grande Papà, ma anche per l’intera Comunità, risorsa del territorio con la sua tenacia, il suo messaggio di fiducia e speranza, il suo esempio di donna forte e intelligente, impegnata e saldamente innamorata della propria terra, capace di emozionarsi e far emozionare ancora unicamente con il linguaggio del cuore.

Fabio Pistoia



