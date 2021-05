Auguri all’On. Gianluca Gallo, Coordinatore della Commissione Politiche Sociali



La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, ha assegnato alla Regione Calabria la presidenza della commissione Politiche sociali. Su indicazione del Presidente Spirlì, è stato designato coordinatore dalla Commissione, l’on. Gianluca Gallo, assessore all'Agricoltura, al Welfare: politiche sociali e per la famiglia.

In questo momento, particolare, dovuto alla pandemia di Covid-19, una nomina di grande responsabilità, in un tempo come quello presente, in cui l’Italia è chiamata a programmare la ripartenza anche nel campo fondamentale delle politiche sociali. Nella 27esima Giornata internazionale della Famiglia, che si celebra oggi, un giusto riconoscimento ed una grande responsabilità, per l’on. Gallo, sempre vicino alle problematiche delle famiglie e delle categorie “fragili”, sicuri del suo impegno e contributo in ambito locale, regionale e nazionale.

francesco caputo

