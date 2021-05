Il mio pensiero libero



Salve a tutti tempo fa ho scritto un articolo sulla defunta presidente della regione Jole Santelli, su quello che lei ha fatto in quei mesi in cui era presidente della regione e sulla sua appartenenza politica. Lei come sappiamo era una donna di destra.

Il giorno seguente ho avuto un colloquio con alcune persone a proposito di quest’articolo, in quanto mi è stato chiesto cosa ne pensavo di Jole Santelli della sua appartenenza etc. etc.… Al che io ho risposto che nei mesi in cui Jole Santelli è stata alla guida della regione Calabria nella difficile situazione dovuta al covid-19 ha dato disposizioni utili affinché i cittadini calabresi adottassero le restrizioni vigenti in quel complicato momento che stavamo vivendo.

Ma o anche detto che le idee di destra mi piacciono perché si avvicinano molto ai valori della famiglia; poi quando mi è stato chiesto cosa pensavo del concetto di famiglia io ho risposto che per me la famiglia è composta da padre e madre secondo la mia opinione e secondo tradizione; poi mi è stato chiesto e se persone dello stesso sesso si vogliono bene che ne pensi in proposito, io ho risposto che se due persone dello stesso sesso si vogliono bene, ben venga non sono né omofobo ne contro natura, ma sul concetto di famiglia ho espresso il mio parere e su questo vorrei dire una cosa in quanto ieri ho ascoltato un programma televisivo di una nota emittente e un giornalista ha chiarito che ognuno è libero di esprimere la propria opinione naturalmente senza offendere e senza ledere nessuno. Infine vorrei dire che chi mi conosce bene sa che io esprimo sempre la mia opinione senza timore e senza nascondermi e sa pure che anche se solo moralmente sono vicino alle persone fragili, infatti voglio dare il mio contributo sul progetto del turismo accessibile e sull’abbattimento delle barriere architettoniche che stiamo affrontando io e Carmine Noè un ragazzo conosciuto da poco e, voglio aiutarlo nella realizzazione di altri suoi progetti.

