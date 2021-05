La Prima Confessione di Chiara-Storia di una grande amicizia



Era un pomeriggio come tanti altri, ma per Chiara ed i suoi compagni del Catechismo, era un pomeriggio diverso ed unico, l’incontro con l’amore misericordioso del Padre. Chiara tante volte, nella sua carriera di giovane ballerina, ha affrontato con serenità, passione ed impegno, diversi concorsi e manifestazioni.

Questa volta, c’è un incontro “speciale”, con tanta emozione ed il cuore che batte forte, l’incontro con Gesù nel Sacramento della Riconciliazione. Gesù non appare mai per affondare, ma per chiamare alla conversione, ad essere migliori, per suscitare la speranza, concedere il perdono e creare l’uomo nuovo salvato nell’amore. Prima di angosciare i bambini dicendo loro costantemente “Non fare questo perché è peccato”, è importante parlare loro della bontà di Dio e di come tutti dobbiamo sempre cercare di essere suoi buoni figli e di dargli molti motivi di gioia. Auguri Chiara per il tuo cammino in compagnia del tuo “nuovo” amico Gesù. Auguri a tutti i bambini che hanno “incontrato l’amore misericordioso del Padre. Saranno loro a colorare il mondo con la bellezza dell’Amore

francesco caputo

Stampa Email