ELEZIONE A CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI CASTROVILLARI DEGLI AVVOCATI, SENTENZA DELLA CASSAZIONE

LA CASSAZIONE INTERVIENE CON UNA SENTENZA RICONOSCENDO LE VALIDE RAGIONI DI CHI LAMENTAVA ED ECCEPIVA LA ILLEGITTIMITA' DELLA ELEZIONE A CONSIGLIERI DELL'ORDINE DI CASTROVILLARI DEGLI AVVOCATI LAGHI (PRESIDENTE COA) ROSA, VINCENZI, GAROFALO E GUGLIEMINI.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza depositata oggi 20.5.2021, nr. 13872, ha accolto il ricorso che alcuni avvocati iscritti all'ordine di Castrovillari (Minnicelli, Straface, Santella, Renzo, Verrina, Tagliaferri, Bruno,Vennari, Grillo, Zumpano) avevano proposto contro la decisione del Consiglio nazionale Forense del 18 gennaio 2020 che aveva rigettato il loro reclamo avverso la elezioni a Consiglieri dell'ordine degli Avvocati Castrovillari degli avvocati Roberto Laghi, Vincenzi Maria Tersa,, Rosa Vincenzo Garofalo Andrea e Gugliemini Francesco perchè ritenuti ineleggibili avendo espletato già due mandati consiliari (che per legge costituivano il limite massimo di candidabilità).

Nella decisione del 2020 IL CNF dichiarò inammissibile il reclamo per una questione procedurale; analoga decisione adottò il CNF per altro ricorso dell'ordine di Bari mentre per quello di Benevento decise in senso opposto.

La cassazione, con la sentenza odierna, ha accolto il ricorso dichiarando che lo stesso doveva essere esaminato e ha quindi rinviato la causa la CNF per esaminarlo nuovamente e deciderlo sulla ineleggibilità dei suddetti avvocati a Consiglieri dell'Ordine (l'avv. Laghi è pure attualmente Presidente del COA di Castrovillari). .

Gli avvocati Laghi, Garofalo, Vincenzi, Gugliemini e Rosa hanno proposto, in cassazione, un ricorso incidentale condizionato (tecnicamente costituisce una richiesta di accoglimento delle proprie ragioni condizionate all'accoglimento di quelle opposte per, eventualmente neutralizzarle).

Nel loro controricorso incidentale esponevano tutte le ragioni per quali la loro elezione doveva ritenersi corretta e conforme a legge, e illustravano alcuni motivi di ricorso , quattro per la precisione, tutti incentrati, appunto, sulla regolarità della loro elezione. La Corte di cassazione ha rigettato questi motivi rigtendendoli infondati e inammissibili condannando gli avvocati Laghi, Garofalo, Vincenzi, Gugliemini e Rosa al pagamento delle spese di giudizio paria 7.500,00 euro oltre accessori nonché la pagamento del doppio del contributo unificato.

La condanna alle spese disposta dalla cassazione è una decisione abbastanza storica: infatti nelle sentenze emesse nei mesi scorsi, relativamente ad elezioni di altri ordini, la Cassazione, pur accogliendo i ricorsi, ha sempre compensato le spese; in questa sentenza, invece, ha deciso innovativamentre condannando i soccombenti ( e cioè gli avvocati Laghi, Garofalo, Vincenzi, Gugliemini e Rosa) al pagamento delle spese di giudizio...

Ora la questione ritorna al Consiglio nazionale Forense che, prendendo atto della decisione della cassazione, non potrà che confermare la ineleggibilità dei suddetti avvocati dichiarandoli decaduti e consentendo,quindi, la proclamazione della elezione aConsiglieri dell'ordine di Castrovillari dei primi cinque non eletti.



Corigliano-Rossano 20 maggio 2021

avvocati: Maurizio Minnicelli,Giuseppe Straface, Gisella Santella, Vincenzo Renzo, Elisabetta Verrina, Giuseppe Tagliaferri, Giuseppe Bruno, Rosa Vennari, Marinella Grillo, Giuseppe Zumpano, Franco Camodeca

