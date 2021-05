IC ERODOTO: SENZA ZAINO DAY



LA TERRA SIAMO NOI. “Siamo noi questo chicco di grano”.

Si è conclusa la Manifestazione annuale delle Scuole Senza Zaino che quest’anno ha scelto come tema: LA TERRA SIAMO NOI. “Siamo noi questo chicco di grano”.

Un tema che è stato il leitmotiv di un anno scolastico pieno di iniziative volte alla salvaguardia del Pianeta Terra. Il percorso che ha preceduto la manifestazione è stato il vero motore propulsore dell’evento con una serie di attività didattiche, ludiche e laboratoriali che hanno coinvolto la comunità scolastica e non solo.

Ospitalità, Comunità e Responsabilità i tre cardini portanti delle Scuole Senza Zaino riassunti per l’occasione negli slogan: “Senza Zaino IN-CON-TRA”; “Senza Zaino insieme” e “Senza Zaino è…festa”.

“Senza Zaino IN-CON-TRA”. La Scuola dell’Infanzia Montessori ha voluto centrare l’evento sulla gioia dello stare insieme divertendosi attraverso una serie di giochi di squadra e percorsi psicomotori che ha coinvolto le sezioni tutte da Giovedì 13 a martedì 18 Maggio.

E ancora, “Senza Zaino insieme” per coinvolgere i genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria nella realizzazione di un poster nel quale un bambino e una bambina compongono un puzzle formato dai 17 obiettivi, Millennium Development Goals dell’Agenda 2030. In Senza Zaino la scuola è ospitale e coniuga le relazioni cooperative con gli adulti affinché cresca l’idea di condivisione e comunità. A tal proposito sono entrati in scena i genitori e hanno colorato i loghi disegnati dai bambini.

Per concludere “Senza Zaino è…festa”. Tutti gli alunni dell’Istituto hanno partecipato al Senza Zaino Day nella giornata del 19 Maggio con la realizzazione di un Flash Mob d’Istituto.

Un’esperienza concreta dello stare insieme che ha permesso ai bambini di vivere con gioia e spensieratezza un evento unico su scala nazionale.

