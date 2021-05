MITIDIERI: CORIGLIANO-ROSSANO SEMPRE PIÙ DIGITALE



Assunti due nuovi digital manager a completare lo staff.

CORIGLIANO-ROSSSANO, 20 maggio 2021 - Si rafforza la squadra che sotto la guida di Mauro Mitidieri, Assessore al Personale, affari legali e digitalizzazione, lavorerà per completare il processo di digitalizzazione della macchina comunale. La digitalizzazione di un ente è un percorso complesso, che richiede un cambio di mentalità e di organizzazione. Un compito significativo ed importante, che è già in corso, per la modernizzazione ed il miglioramento dell’ente. Quello della transizione digitale è un processo graduale, che si muove dal basso, di cui devono essere protagonisti tutti gli attori coinvolti.

Ad affiancare lo staff, ora composto dall’ingegnere Giuseppe Stumpo, Battista Diaco e Massimo Parise, è stata perfezionata la stipula dei contratti di due nuovi digital manager: gli ingegneri Isodoro Barbieri e Luigi Mingrone. A loro è demandato il compito di modernizzare la macchina comunale.

Il team si è messo subito al lavoro distribuendo le attività nel breve, medio e lungo periodo e che, riguarderanno l’internalizzazione di alcuni servizi, con conseguente risparmio di spesa per le casse comunali, la rivisitazione di alcuni contratti, la razionalizzazione degli spazi per la raccolta dati, la digitalizzazione degli archivi e, quindi, la dematerializzazione degli stessi, la gestione dei ticket di assistenza, la redazione dei capitolati gestionali, la amministrazione razionale e digitale delle domande di concorso.

«Una squadra del genere è certamente sinonimo di efficienza, affiatamento e professionalità e personalmente nutro grande fiducia nei confronti di tutti questi validi giovani esperti della materia, i quali daranno ulteriore impulso a tutte quelle attività già da tempo avviate e che oggi richiedono interventi strutturali importanti». Così si è espresso l’assessore Mauro Mitidieri ben consapevole dell’importanza del processo di digitalizzazione soprattutto per la cittadinanza. «Questi giovani saranno portatori di dinamismo e di grande capacità propulsiva – ha continuato l’assessore Mitidieri - ringrazio ciascuno di loro, anche per la pazienza che hanno nei miei confronti allorquando emergono le mie difficoltà in materia emergono, invitandoli a non perdere l’entusiasmo e a valorizzare in ogni momento il senso di appartenenza ad una struttura funzionale alle esigenze dei cittadini. Invito i cittadini a comprendere – ha concluso l’assessore – quanto questo percorso sarà fondamentale non solo per ottenere servizi più funzionali e migliori ma anche nel rinnovare l’appartenenza verso la nuova città di Corigliano-Rossano».

