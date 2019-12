Mirto Crosia. Evasione, pluripregiudicato rimesso ai domiciliari

Mirto Crosia - Rimesso ai domiciliari un pluripregiudicato di Mirto Crosia finito in manette nei giorni scorsi con l’accusa di evasione. Questo quanto disposto all’esito dell’udienza per la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima celebratasi sabato mattina dinanzi al Gip del Tribunale di Castrovillari.

Il 46enne F.L., già noto alle forze dell’ordine per reati di rissa, oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e percosse, difeso di fiducia dagli avvocati penalisti Raffaele Meles e Provino Meles del Foro di Castrovillari, era stato tratto in arresto nella nottata del 12 dicembre scorso dai Carabinieri della locale Stazione, i quali avevano accertato che l’uomo si era più volte allontanato dal luogo in cui stava scontando una pena in regime di arresti domiciliari.

Nella mattinata di sabato si è tenuta davanti al GIP del Tribunale di Castrovillari l’udienza di convalida nel corso della quale il Pubblico Ministero, dopo aver ripercorso il profilo criminale e pericoloso dell’uomo, ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Avverso tale richiesta gli avvocati Meles si si sono opposti, chiedendo l’applicazione dei domiciliari e chiedendo, inoltre, un termine a difesa nell’ambito del giudizio con il rito della direttissima.

All’esito dell’udienza il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per il 46enne F.L. rinviando il processo a fine gennaio 2020.

(comunicato stampa)

Stampa Email