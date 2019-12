Maltempo, Sindaco ha attivato COC

Corigliano-Rossano – Maltempo, attivato presso la sede della Protezione Civile il Centro Operativo Comunale (COC) in forma ridotta per gestire la fase di preallarme in vista del forte vento previsto. Il Sindaco Flavio Stasi informa che la macchina comunale sta monitorando l’intero territorio comunale e che non vi sono in corso pericoli e danni a cose e persone. L’Amministrazione Comunale invita la popolazione a prestare comunque massima attenzione a partire dalle ore 16 e per le prossime ore. Il Sindaco precisa che qualsiasi segnalazione utile potrà essere comunicata direttamente al Centro Operativo Comunale ai numeri 0983-516141, 0983-516138 e 0983-516139.

