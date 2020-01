Macchina impedisce passaggio autobus. Autista e cittadini la spostano con le braccia

Non si sono persi d’animo alcuni giovani cittadini residenti nel centro storico di Corigliano e precisamente in via San Francesco, nella zona cosiddetto “Fosso Bianco” e a due passi dal Santuario dedicato al santo paolano caro alla memoria della comunità, dinnanzi alla scena di un autobus di linea, che collega lo Scalo col borgo antico, rimasto fermo in mezzo alla strada.

L’autista, infatti, si era visto costretto a interrompere il proprio consueto percorso a causa di una vettura parcheggiata lungo la suddetta via, già di per sé abbastanza stretta, che ostruiva il passaggio del pullman.

E così lo stesso autista, dopo aver contattato i vigili urbani per segnalare la situazione venutasi a creare e aver ricevuto risposta dell’impossibilità d’intervento in quegli istanti da parte degli agenti della polizia municipale, è sceso dall’autobus del quale era alla guida e, con la fattiva collaborazione di alcuni residenti, ha provveduto a spostare con le braccia di lì a qualche metro l’auto che impediva la circolazione del mezzo di linea. Quanto accaduto porta alla ribalta, ancora una volta, l’abitudine dei parcheggi cosiddetti “selvaggi” e della noncuranza verso il prossimo.

Fabio Pistoia

