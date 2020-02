Coronavirus, diteci la verità!



Non ci raccontate che tutto è sotto controllo. Non è il tempo delle polemiche ma neanche del “tutto va bene”, soprattutto dopo il secondo decesso, in poche ore, di una donna affetta dal virus. Il premier Conte ed il ministro della Sanità, Speranza, hanno il dovere di offrire certezze all’intera Nazione. La psicosi alimentata anche da informazioni contraddittorie, da fuga di notizie false, ma che, ahimè, in queste ore, trovano conferme.

2 vittime, accertate, ed oltre 29 contagiati dal virus tra Lombardia e Veneto. Se non si è chiari su quello che sta accadendo, nel nostro Paese, gli sciacalli o chi vuole alimentare “psicosi” parla a vanvera. Bisogna dire chiaramente le cose come stanno, soprattutto a partire da chi ha cuore la Nazione e la salute degli italiani. Il Coronavirus Covid-19 fa paura, soprattutto a chi soffre di patologie respiratorie. Non lasciamo nessuno da solo, forniamo tutte le informazioni e mettiamo in moto la macchina della solidarietà che contraddistingue da sempre il popolo italiano. Le nostre strutture ospedaliere, gli ospedali Spoke di Corigliano e Rossano sono in grado di gestire un ‘eventuale emergenza? E’ Carnevale, ma non si scherza! Coraggio Italia, dimostra ancora una volta di essere forte!

francesco caputo

