Corigliano-Rossano | Inseguiti dai carabinieri: in auto avevano erba ed altro

Il 24enne del luogo Emanuele Pucci ha ingranato la marcia alla vista della pattuglia. Con lui un minorenne

Rocambolesco inseguimento di un’auto con a bordo due giovani sospetti da parte dei carabinieri. È accaduto nella tarda serata di venerdì per le strade dello Scalo coriglianese a Corigliano-Rossano. Il guidatore dell’auto inseguita, un’utilitaria Toyota Yaris, alla vista d’una pattuglia dell’Arma, avendo più di qualcosa da nascondere e per evitare d’essere fermato, s’è lanciato a folle velocità per le vie dello Scalo in quel momento gremite da persone a piedi.

L’inseguimento è cominciato in contrada San Francesco, quando la piccola vettura che procedeva con fare sospetto ha cambiato repentinamente direzione quando il giovane guidatore s’è accorto della presenza dei carabinieri. Sirene e lampeggianti in direzione di Piazza “salotto”, dove la Yaris a folle velocità ha scansato pedoni ed autovetture, rischiando più volte di colpirli. Poi in Via Fontanelle, in Via Nazionale, in Via Walt Disney, verso la frazione marina di Schiavonea. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

