Corigliano Scalo, strade malridotte: insegnante cade per terra in via Nazionale

Questa mattina, mentre m'accingevo a recarmi presso un supermercato, lungo la centralissima via Nazionale di Corigliano Scalo, udito un tonfo, ho prestato soccorso ad una donna caduta per terra, all'altezza di una gioielleria e di fronte alla filiale della Banca Nazionale del Lavoro, a causa di un avvallamento del manto stradale. Mi sono precipitato (come avrebbe fatto chiunque di buonsenso),

unitamente ad un altro passante, ad aiutare la signora, che per fortuna non ha urtato la testa ma riportato (si spera) solo qualche contusione, oltre ad essere comprensibilmente scossa, facendola poi sedere su una panchina e avvisando i suoi familiari, i quali hanno poi provveduto a trasportarla presso il locale ospedale per effettuare i controlli del caso. Si tratta dell'insegnante A.S., la quale non solo mi ha autorizzato ma addirittura chiesto di rendere noto l'accaduto attraverso il Blog.

Senza fare polemica alcuna, e consapevole che la responsabilità dello stato delle strade cittadine non è dell'attuale Amministrazione comunale ma affonda in tempi lontani, chiedo alla stessa affinché s'intervenga finalmente in merito con un necessario monitoraggio e un'adeguata manutenzione, al fine di evitare il peggio.

Fabio Pistoia

Stampa Email