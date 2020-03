Ciao “Piccolo”, l’incidente di contrada Colucci



Una domenica come le altre, il pranzo in famiglia, le notizie del telegiornale, in questi giorni che viviamo con la paura del Coronavirus CD-19. Poi, sui social, inizia a circolare la notizia di un terribile incidente lungo la strada che da Corigliano Rossano attraversa contrada Colucci del Comune di San Giorgio Albanese.

Nella tua mente il primo pensiero, speriamo che non sia successo a qualcuno che conosco, (dato la vicinanza tra i due comuni), poi, speriamo non sia così grave e poi arriva quella terribile notizia, un bambino di 6 anni, investito da un auto mentre giocava, la speranza di ricevere buone notizie ma poi arriva quella che ti gela il cuore, il piccolo non ce l’ha fatta. Sì, il piccolo, perchè non conosco nemmeno il nome di questo bambino, che dopo avere consumato il pranzo della domenica dai nonni, stava giocando sulla strada. E non sono qui a dare colpe o giudizi, a quello ci penserà la magistratura e gli organi preposti. Sono qui solo per ricordare un Bambino, quello che poteva essere mio figlio, tuo figlio, mio nipote, tuo nipote. Non oso immaginare il dolore di una famiglia colpita in questo modo così violento ed atroce, non oso immaginare, perché si stringe l’anima. Scusatemi se oggi mi sento triste,ma non può morire così la primavera…..Buon viaggio “Piccolo”!

francesco caputo

