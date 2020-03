Corigliano-Rossano | Spaccio di droga: arrestata una coppietta

Poliziotti del Commissariato cittadino in osservazione e poi in azione a Corigliano-Rossano durante la serata di ieri, in un’area del coriglianese abitualmente frequentata da giovani assuntori di sostanze stupefacenti.

Tratta in arresto una giovanissima coppia di fidanzati per il reato di detenzione di droga finalizzata allo spaccio, marijuana in questo caso, circa un etto finita sotto sequestro. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

