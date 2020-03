Una “P2” giudiziaria tra Catanzaro, Cosenza e Castrovillari

Assieme a Petrini altri giudici ed avvocati corrotti e corruttori attorno al braciere d’una loggia massonica illegale ed occulta

Un intreccio perverso d’interessi reciproci e a volte convergenti. Interessi illegali, ovviamente. In ambito giudiziario e non solo. Decisi intorno al misterioso braciere d’una loggia massonica segreta. E deviata. L’oramai ex giudice Marco Petrini, 56 anni, ex presidente della seconda sezione della Corte d’Assise d’appello di Catanzaro e della Commissione tributaria provinciale catanzarese, arrestato per corruzione in atti giudiziari lo scorso 15 gennaio assieme ad altri personaggi nell’ambito della maxi-inchiesta “Genesi” condotta dai magistrati della Procura di Salerno su input della stessa Procura catanzarese guidata da Nicola Gratteri, avrebbe ammesso di far parte d’una loggia massonica segreta, e quindi illegale

operante sull’asse Catanzaro-Cosenza-Castrovillari. Una loggia estranea alla massoneria tradizionale, che sarebbe attiva in violazione della “Legge Anselmi” approvata dal Parlamento italiano dopo la scoperta della “P2” del fu Licio Gelli. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email