Positivo al Coronavirus: da Corigliano-Rossano trasferito a Cosenza

L’ospedale “Compagna” potrebbe essere messo in stato di quarantena

Era giunto al Pronto soccorso del presidio coriglianese “Guido Compagna” dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano stamane, in condizioni sintomatiche d’una forte polmonite. Durante la propria permanenza in Pronto soccorso sarebbe stato a contatto con altri astanti. E quando i medici l’hanno visitato, previa anamnesi, considerate le sue condizioni “sospette” hanno deciso di trasferirlo all’ospedale hub dell’Annunziata di Cosenza al fine di farlo sottoporre al test del tampone per il Coronavirus. Ritrasferito al “Compagna”, è stato ricoverato

in stato d’isolamento precauzionale, in attesa del risultato. E in serata è giunto il risultato. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

