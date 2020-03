Coronavirus, sospese le attività della Congrega "Maria SS: dei Sette Dolori"

Carissimi,

con animo costernato, ma fiduciosi nell’Eterna Misericordia di Dio, del Suo Figlio Gesù Cristo e della Sua Madre dolcissima, a causa del flagello che sta attanagliando l’umanità intera – il Conavid 19 o c.d. Coronavirus – e in ossequio a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.03.2020 e sue successive integrazioni, nonché a quanto disposto dal nostro Padre Arcivescovo, Mons. Giuseppe Satriano, comunichiamo che, con decorrenza immediata:

1. Sono sospese le Celebrazioni in onore del Cuore Addolorato di Maria SS.; pertanto, il Pio Esercizio dei 5 Venerdì e la relativa S. Messa non avranno luogo;

2. E’ sospeso il Settenario in onore dei Dolori di Maria SS. che, quest’anno, sarebbe dovuto tenersi dal 28.03.2020 al 03.04.2020;

3. E’ rinviata, a data da destinarsi, l’Assemblea Generale dei Confratelli e delle Consorelle, fissata per il 21.03.2020;

4. E’ rinviata la cerimonia di Vestizione dei Novizi che hanno fatto istanza di ammissione al Sodalizio. Le richieste, già valutate dal Direttivo, dovranno essere ratificate dall’Assemblea.

Siamo consapevoli che tutto ciò comporterà l’involontaria interruzione della “tradizione” coriglianese in onore dell’Addolorata, tanto partecipata e attraente un grande stuolo di fedeli e sodali, ma la Vergine, oggi più che mai, ci chiede di collaborare affinché la salute pubblica sia tutelata e preservata da rischi e pericoli che, in tanta parte, si stanno rivelando anche letali.

Affidiamo, noi miseri peccatori, tutto a Lei, potente Arca che ci unisce a Dio perché interceda presso il Suo Figlio e ci doni forza, coraggio e salute per affrontare e sconfiggere il male che ci affligge.

Il Priore L’Assistente Spirituale

(Franco Oranges) (Sac. Massimo M. De Novellis)

