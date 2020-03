Corigliano-Rossano | «Preso a botte in testa»: caccia al “colpevole” in tempi di Coronavirus

A Corigliano-Rossano v’è almeno una cinquantina di persone in quarantena, numero nel quale s’annoverano alcuni casi “sospetti” che tra le giornate di ieri e di oggi sono stati sottoposti al test del tampone per il Covid-19 dei quali non s’hanno ancora i risultati. Si tratta, in sostanza, di persone che hanno avuto contatti in modo diretto coi due pazienti coriglianrossanesi risultati positivi al Coronavirus, o di persone che sono giunte dalle ex “zone rosse”. Questa, dunque, la situazione al momento.

La cittadinanza, da quel che sembra, sta rispondendo in modo positivo e collaborativo allo stato d'emergenza in atto in forza di quanto stabilito dalle norme contenute nel decreto emanato dal Governo e nelle disposizioni delle ordinanze del sindaco della città Flavio Stasi. Purtuttavia non manca l'emergere di qualche situazione incresciosa

