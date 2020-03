Dal punto di vista del Coronavirus...

Me ne stavo tranquillo nella mia provetta, niente di che, un piccolo monolocale ma con bagno e cucina che nella provincia cinese è già tanto, ben lontano dalle luci e dai fasti di Shangai e di Pechino. Un giorno o una sera, non ricordo bene, una mano maldestra o una mano bene addestrata ha distrutto la provetta e quindi la mia casa e non ho saputo più dove andare. Mi sono letteralmente trovato in mezzo a una strada

ho provato a recarmi al municipio di Wuhan ma il sindaco non c’era e quell’antipatica dell’assessora ai servizi sociali mi ha detto di non avere nessuna possibile sistemazione per me e di provare, quindi, alla Misericordia o alla Croce rossa. Un po’ demoralizzato, ma speranzoso, ho girato tutta la città di Wuhan, non è stato facile attraversarla da corpo a corpo, provateci voi a farlo! LEGGI ARTICOLO COMPLETO

