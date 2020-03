Intensa attività dei Carabinieri di Corigliano: controllati oltre 250 veicoli e un autobus. Il plauso della città

È a dir poco intensa l’attività posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio comunale, divenuta ancor più capillare e massiccia in questi giorni di emergenza sanitaria coronavirus al fine di monitorare la piena attuazione del Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’attività fortemente voluta dal Capitano Cesare Calascibetta, il quale, nella serata odierna, ha coordinato un maxi-controllo nell’area urbana coriglianese su tutti i veicoli in transito.

Dalle 19 alle 21.30 è stato infatti prediposto un posto di blocco lungo la centralissima via Provinciale, con chiusura della rotonda situata all’altezza della pasticceria Ariston ed immissione in unica via, direzione via Nazionale. I militari hanno provveduto a fermare oltre 250 veicoli nonché un autobus, con relativo controllo di tutti i soggetti all’interno; la quasi totalità delle persone sottoposte a controllo sono risultate essere in regola, sia per ciò che attiene gli autoveicoli che l’autorizzazione certificativa per gli spostamenti. È stata fatta una denuncia penale nei confronti di un ragazzo che era uscito con l’auto senza alcuna autorizzazione giustificativa nonché una contravvenzione per guida senza patente.

Molto positivo il riscontro da parte della cittadinanza che, nonostante le lunghe attese venutesi a creare a causa dei controlli in corso, ha espresso viva gratitudine ai Carabinieri per l’attività meritoria posta in essere, soprattutto in un così delicato momento nel quale tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati a contribuire osservando le preposte regole per tutelare la propria e l’altrui salute. Plauso al Capitano Calascibetta, che con dedizione e determinazione guida la locale Compagnia, e a tutti i militari dell’Arma coriglianese per il loro quotidiano impegno.

Fabio Pistoia

