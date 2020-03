Coronavirus, con l’autocertificazione per la spesa ma con la cocaina addosso: i Carabinieri denunciano un pluripregiudicato

Una lotta senza sconto alcuno a chi, in spregio alla pandemia in atto e alle difficoltà alle quali siamo tutti esposti, nessuno escluso, continua ad aggirarsi indisturbato. Non conosce sosta lo straordinario impegno profuso dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano, guidata dal Capitano Cesare Calascibetta, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio comunale, divenuta ancor più capillare e massiccia in questi giorni di emergenza sanitaria coronavirus al fine di monitorare la piena attuazione del Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché le Ordinanze regionali e comunali.

Un notevole dispiegamento di uomini e mezzi che, come già ripetutamente evidenziato negli ultimi giorni, conferma la bontà delle preposte attività nell’esclusivo interesse della popolazione.

Si continuano purtroppo a registrare, all’interno di una cittadinanza per la stragrande maggioranza ligia alle regole imposte (uscire di casa solo per esigenze di lavoro nonché relativa all’acquisto di beni di prima necessità o medicinali), comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio non solo la salute e l’incolumità di chi li compie, ma dell’intera comunità, oltre che spesso perpetrare anche altra tipologia di reati. Questa mattina, infatti, i militari dell’Arma coriglianese, nel prosieguo della loro intensa attività di controllo, hanno denunciato un uomo, pluripregiudicato del luogo, sia per inosservanza dell’articolo 650 che in base all’articolo 75 del Dpr 309/90. L’uomo, infatti, pur provvisto della necessaria autocertificazione con la motivazione dell’acquisto di beni di prima necessità, non è stato in grado di comprovare ai militari la veridicità della stessa e, alla vista dei medesimi militari, ha fatto cadere per terra due dosi, già confezionate, di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Imponente il numero dei controlli in materia di coronavirus effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano: oltre 450 persone e 48 denunce per inosservanza delle norme contenute nel Dpcm in tutto il territorio, Alto Jonio e comuni albanesi compresi, di cui ben 18 nella sola area urbana coriglianese, così ripartite; 6 a Schiavonea, 11 nel Centro storico e una allo Scalo. Numeri che, come già ribadito, inducono alla riflessione e costituiscono un monito per tutti. Gli accurati controlli sono ovunque in corso, ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini, anche di quelli residenti nelle zone periferiche del territorio.

Unaninime il positivo riscontro da parte della cittadinanza, la quale, dimostrando maturità e consapevolezza, esprime vivo apprezzamento nei confronti dei Carabinieri per l’attività meritoria posta in essere, soprattutto in un così delicato momento nel quale tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati a contribuire osservando le preposte regole per tutelare la propria e l’altrui salute. Encomiabile l’impegno del Capitano Cesare Calascibetta, preziosa quanto autorevole guida e punto di riferimento per l’intera comunità, e di tutti i Carabinieri della locale Compagnia.

Fabio Pistoia

(In foto: un momento dei controlli in corso effettuati dai Carabinieri)



Stampa Email