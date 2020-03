Coronavirus, cittadini denunciati dalla Polizia Municipale



Appello del Comandante Levato: “Serve unità e responsabilità”.

Da sempre “allergico” alla ricerca della notorietà, e piuttosto ogni qualvolta significativamente presente per le strade della città, il Comandante della Polizia Municipale di Corigliano Rossano, avvocato Arturo Levato, rappresenta un prezioso punto di riferimento per la locale comunità. Con lui, tutti gli agenti della Polizia Municipale meritano un plauso per l’intenso lavoro svolto in questo a dir poco difficile periodo, con accurati controlli per l’applicazione del Dpcm nonché delle Ordinanze regionali e comunali emesse in merito all’emergenza coronavirus.

Nelle ultime ore, come già avvenuto con l’analoga intensa attività di controlli posta in essere dai Carabinieri della locale Compagnia, nonché dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, si registrano casi di cittadini che, in barba a qualsiasi regola, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia Municipale, con le relative conseguenze penali che questo comporta. Attaggiamenti deprecabili che offendono l’intera comunità e mettono a repentaglio la salute propria e altrui.

“Questo – spiega, a mo’ di accorato appello, il Comandante Levato – è il momento dell’unità e della responsabilità. È necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, perché tutti sono chiamati ad attenersi alle disposizioni in corso. Uscire da casa solo per esigenze di lavoro e acquisto di beni di prima necessità e munirsi della nuova apposita autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. I cittadini devono comprendere che solo con uno sforzo corale possiamo provare a superare insieme questo momento così complicato e le Forze dell’Ordine, tutti noi deputati a vigilare sul rigoroso rispetto delle regole, devono essere sostenute in questa attività. Dimostriamo di aver compreso con maturità e consapevolezza ciò che stiamo vivendo e collaboriamo reciprocamente”.

Fabio Pistoia





