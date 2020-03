Controlli della Polizia Municipale, sette persone denunciate: una ha violato la quarantena obbligatoria

Stretta sui controlli della Polizia Municipale sul territorio di Corigliano Rossano. Encomiabile l’attività quotidianamente svolta dagli agenti del Corpo guidato dal sempre presente e scrupoloso Comandante, avvocato Arturo Levato; agenti che meritano il plauso della cittadinanza per l’incessante opera finalizzata a garantire la sicurezza e la salute dell’intera comunità, all’insegna della massima professionalità e nell’ottica del più ligio rispetto della medesima comunità alle norme contenute nel Dpcm sull’emergenza coronavirus nonché nelle Ordinanze regionali e comunali emesse in materia.

“La stragrande maggioranza della popolazione – spiega il Comandante Levato – sta dimostrando comportamenti consoni alla grave situazione venutasi a determinare, uscendo solo per le motivazioni consentite dalla legge (esigenze di lavoro e/o acquisto di beni di prima neccessità o farmaci) e in possesso della preposta autocertificazione. Il senso di responsabilità prevale nella maggior parte dei cittadini, anche se purtroppo non mancano mai i trasgressori, tant’è che sono gli stessi cittadini che ci rivolgono ogni giorno attestati di stima e collaborazione per l’attività posta in essere sinergicamente con tutte le Forze dell’Ordine. Sono segnali incoraggianti che fanno capire che si è ormai avvertita l’estrema delicatezza della situazione. Torno a ripetermi: è l’ora dell’unità e della responsabilità. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte”.

Un accorato appello, questo a firma del Comandante Levato, che non può che essere condiviso e pragmaticamente perseguito a livello individuale per il benessere della collettività. Tuttavia, come annunciato dallo stesso Comandante, c’è sempre qualcuno che, con comportamenti a dir poco irresponsabili, mette a repentaglio la salute propria e altrui. Nelle ultime ore, difatti, sono state denunciate ben sette persone, sei delle quali, in base all’articolo 650 del Codice Penale, perché prive della necessaria autocertificazione e della benché minima giustificazione relativa ai rispettivi spostamenti, mentre un’altra – fatto a dir poco grave – è stata denunciata perché, pur se in quarantena obbligatoria, non è stata trovata presso la sua abitazione.

I controlli della Polizia Municipale non si fermano qui e anzi proseguono in modo sempre più incessante, a conferma della bontà delle attività in corso e per le quali sembra ipotesi più che plausibile il riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico agli agenti del medesimo Corpo. Rinnoviamo massima gratitudine e fiducia nei confronti del Comandante Levato e di tutti i suoi uomini.

Fabio Pistoia





