Coronavirus, solo 2 denunce in più a Corigliano. Comportamento positivo che deve essere perseguito e proseguito

È un dato confortante quello comunicato oggi dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano: solo due persone denunciate nelle ultime ore, ossia tra ieri pomeriggio e oggi pomeriggio, nell’area urbana locale per palese inosservanza delle disposizioni contenute nel Dpcm emesso per far fronte all’emergenza coronavirus, nonché nelle ordinanze regionali e comunali appositamente promulgate per contenere il dilagare dell’epidemia.

Entrambe le denunce per l’articolo 650 del Codice Penale sono state effettuate presso il centro storico e nei confronti di due cittadini, uno coriglianese e l’altro di nazionalità straniera, poiché privi della preposta autocertificazione nonché di qualsiasi motivazione giustificativa dei rispettivi spostamenti; 7, in totale, le denunce nell’intero territorio sotto la giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di Corigliano e 63 quelle complessivamente finora effettuate nell’area urbana coriglianese.

Si tratta di un segnale motivo positivo e incoraggiante (soprattutto perché afferente il fine settimana, generalmente finora più esposto a “picchi” di trasgressori) che denota collaborazione e senso di responsabilità da parte della quasi totalità della popolazione coriglianese, evidentemente risultato di un mix di fattori quali la sensibilizzazione scaturita dall’incessante attività di controllo realizzata sul territorio comunale da parte delle Forze dell’Ordine e la promulgazione delle nuove ordinanze regionali e comunali, soprattutto per ciò che concerne la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie e sanitari.

Nel rinnovare gratitudine e sostegno, da parte della cittadinanza, nei confronti del Capitano Cesare Calascibetta e di tutti i militari dell’Arma coriglianese per la scrupolosa azione di monitoraggio ai fini del massimo rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute pubblica, si pone l’accento su quello che è l’invito che giunge dalla medesima Compagnia nei confronti di tutta la comunità: è necessario proseguire con l’attuazione di tali quotidiani comportamenti, uscendo dalle rispettive abitazioni esclusivamente con apposita autocertificazione e per esigenze non differibili quali lavoro e/o acquisto di beni di prima necessità, evitando soprattutto assembramenti dinnanzi ai supermercati, ai fruttivendoli, agli uffici postali e bancari e ad ogni altro tipo di esercizio commerciale aperto al pubblico, che possano favorire un contatto fisico quanto mai rischioso.

Fabio Pistoia

Stampa Email