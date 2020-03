Corigliano-Rossano | “Colpi” notturni a negozi in piena emergenza Coronavirus

Con gli esercizi commerciali praticamente tutti chiusi, esclusi quelli cui la legge consente di restare aperti nell’emergenza sanitaria in atto per contenere la diffusione del contagio dal Coronavirus, con la popolazione barricata in casa ed autorizzata ad uscire solo per strettissimi motivi di necessità, la città di Corigliano-Rossano è diventata porto franco

per delinquenti temerari, sciacalli ed incuranti, in particolare durante le ore notturne, della presenza delle sole forze dell’ordine per le strade cittadine. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email