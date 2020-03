Coronavirus, la Santelli “fuorilegge”? Da Corigliano-Rossano scatta la denuncia in Procura

L’imprenditore Sergio Paciolla trasmette un dettagliato esposto a Gratteri

Lunedì scorso la presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha visitato il nuovo reparto di terapia intensiva per gl’infetti da Covid-19 dell’ospedale “Mater Domini” di Catanzaro. Un cantiere aperto, fino a pochi giorni fa, nel quale s’è lavorato giorno e notte per far sì che fosse realizzato nel più breve tempo possibile. Ad accompagnarla alcuni collaboratori, ma anche medici e infermieri. Nelle immagini pubblicate come una sorta di spot sulla pagina Facebook della Regione, però, le misure di sicurezza imposte per legge dal Governo nazionale, non sembrano affatto rispettate.

La presidente, infatti, pur avendo indossato i guanti, non usa in maniera corretta la mascherina: le copre la bocca, ma non il naso. Non solo.

