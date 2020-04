Uomo con cocaina sorpreso dai Carabinieri nel centro storico. Altra sanzione a Schiavonea

Altre due sanzioni amministrative s’aggiungono a quelle, già numerose, comminate dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano dall’inizio dell’emergenza coronavirus ad oggi. Si tratta di ammende pecuniarie, ambedue ammontanti alla somma maggiorata di euro 500 cadauna nei confronti di soggetti sorpresi in giro per la città alla guida dei rispettivi veicoli e senza alcuna plausibile giustificazione.

Ancora una volta, il centro storico coriglianese e la frazione Schiavonea si confermano le zone dove si registra la più alta incidenza di casi d’inosservanza alle vigenti normative in materia disposte dai diversi Dpcm frattanto succedutisi nonché dalle preposte Ordinanze regionali e comunali.

Il primo episodio si è verificato nel borgo antico. Un uomo è stato sanzionato perché trovato dai militari alla guida di un veicolo privo d’alcuna autocertificazione e in possesso di 0,3 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; la predetta sostanza è stata sequestrata, il conducente segnalato all’Autorità Prefettizia per consumo personale di sostanza stupefacente e allo stesso, proprio perché trovato alla guida mentre era in possesso di droga, è stata immediatamente ritirata la patente.

Il secondo episodio, invece, si è consumato presso il borgo marinaro di Schiavonea, laddove un uomo, ma questa volta non del luogo, è stato sorpreso dai militari alla guida del proprio veicolo e senza alcuna motivazione; anche per lui è scattata l’ammenda pecuniaria maggiorata di 500 euro.

Gli incessanti controlli alacremente effettuati dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano, guidata con dedizione dal Capitano Cesare Calascibetta, proseguiranno nei prossimi giorni e, soprattutto, nel weekend pasquale al fine di distogliere eventuali trasgressori da passeggiate al mare, improvvisati pic-nic o gite fuori porta, purtroppo impedite al momento ma con l'obiettivo di tutelare al meglio la nostra e l’altrui incolumità.

Fabio Pistoia

