Chiarimenti sulla vicenda del " Testimonianza di un ragazzo positivo"

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA Dipartimento di Prevenzione U.O.C, Igiene e Sanità Pubblica Direttore dott. Mario Marino - Area territoriale Ionio Responsabile dott. Martino Maria Rizzo

Sig. DIRETTORE DISTRETTO JONIO NORD SEDE OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA VICENDA RIPORTATA DA ALCUNI BLOG, Facendo seguito alla Sua richiesta di chiarimenti circa la vicenda riportata su alcuni Blog, che ha coinvolto l'Ufficio di Corigliano, dipendente dallo servente, con la presente si precisa quanto segue:

- in data 26 marzo 2020 sono arrivati in Calabria, all'aeroporto di Lamezia B.D. e M.N.: entrambi sono stati collocati in quarantena con scadenza 8 aprile 2020;

- durante il periodo di quarantena, secondo quanto riferito dall'Ufficio, non hanno segnalato alcun sintomo riferibile a Covid-19;

- in data 7 aprile 2020 avrebbero contattato l'ufficio di Corigliano per segnalare, in un collega di lavoro, la positività al tampone;

-l'ufficio di Corigliano ha fatto pervenire la suddetta richiesta che, come prassi, in data 8 aprile (coincidente con l'ultimo giorno di quarantena dei due soggetti) è stata messa in lista per l'esecuzione, secondo priorità stabilite da circolari ministeriali, che prevedono di accertare prima i casi clinici sintomatici, i contatti familiari e/o residenziali di sintomatici, poi tutti gli altri, sanitari compresi. In data 9 aprile il sottoscritto veniva contattato da una parente di B.D., che sollecitava l'esecuzione del tampone, affermando però l'esistenza di sintomatologia febbrile.

Si riteneva perciò opportuno confermare, cattelativamente, l'esecuzione del tampone a B.D. e, visto il contatto con M.N., anche quest'ultimo. Dopo diversi tentativi telefonici, per preannunciargli l'esecuzione del test, il nominato M.N. veniva raggiunto e riferiva, anche lui, la comparsa di febbre (attestazione falsa, come dichiarato nell'articolo giornalistico).

In data 10 aprile venivano eseguiti i due tamponi, risultando M.N. positivo. Nonostante i diversi tentativi non si riusciva a contattare telefonicamente il suddetto, per comunicargli l'esito e, alla fine si contattava la collega, che riferiva telefonicamente una serie di informazioni fino ad allora taciute: che era stata febbricitante per più giorni; che erano rientrati con un volo charter dal Brasile, organizzato per i membri dell'equipaggio di un nave crocieristica; che avevano usato, per il rientro da Lamezia a Corigliano, precauzioni tali da impedire ogni possibile trasmissione ai propri congiunti.

A seguito di tali notizie, lo scrivente effettuava una ricerca su internet e accertava che su alcune testare giornalistiche veniva riportata la vicenda di una nave bloccata in Brasile, perché con equipaggio febbricitante, cui veniva impedito lo sbarco.

Se tali notizie fossero veritiere, ma lo scrivente non è in grado di accertarlo, e se effettivamente fossero stati accertati casi di covid-19 sulla suddetta nave risalenti al 21 marzo, risulterebbe che i due sarebbero rientrati in Italia avendo avuto contatti stretti con membri dell'equipaggio malati, ed avrebbero omesso di fornire indicazioni utili ad evitare il diffondere dell'epidemia, pur avendo osservato una quarantena "corretta". In merito alla possibile trasmissione del virus e alla possibile diffusione dell'epidemia da parte di soggetti asintomatici, si precisa che le fonti scientifiche e l'O.M.S., ritengono tale evenienza molto rara, tale da escluderla dalle modalità principali di trasmissione. Da aggiungere che il possibile rischio è oggi annullato se si adclttano le misure di distanziamento previste. Sperando di aver chiarito la questione. con l'occasione si porgono Distinti saluti

Il Responsabile SISP Ionio

dott. Martino Maria Rizzo

