Corigliano, da domani raffica di controlli dei Carabinieri. Nel centro storico due sanzioni e 5000 euro di multa

Ancora controlli e di nuovo sanzioni, seppure in numero decrescente rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono state due le persone (entrambe di nazionalità straniera) sanzionate amministrativamente dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano. I militari agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta continuano a non tralasciare zona alcuna del territorio della locale area urbana per garantire il più rigoroso rispetto delle vigenti norme di contenimento dell’emergenza coronavirus disposte dal Dpcm e dalle Ordinanze regionali e comunali in materia.

Anche nelle ultime ore si registra la conferma di un dato: a guidare questa triste “classifica” di trasgressioni è il centro storico coriglianese e la frazione Schiavonea, zone nelle quali, più d’ogni altra, si verificano contestazioni a soggetti che, in barba alle regole in vigore, continuano ad aggirarsi per le vie della città.

Per quanto riguarda il borgo antico, le due persone sono state sorprese a bordo di un veicolo e pertanto sanzionate amministrativamente con un’ammenda di 500 euro cadauna; per una di loro, inoltre, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Castrovillari perché circolava con un furgone senza aver mai conseguito la patente di guida (con relativa sanzione di 5000 euro di sanzione) ed ha reiterato il medesimo comportamento, in barba alle norme Dpcm, essendo stato già sanzionato per la medesima violazione a Cirò Marina.

Prosegue, dunque, in modo incessante l’impegno profuso dal Capitano Calascibetta e da tutti i suoi uomini nella scrupolosa attività di controllo e monitoraggio del territorio, con la consueta dedizione ormai divenuta cara alla comunità e per la quale la stessa si dice loro grata e fiduciosa. Da domani, inoltre, alla luce delle belle giornate, saranno attivati ancor più pressanti controlli per distogliere avventurieri di sorta in direzione delle località balneari della zona.

Fabio Pistoia

Stampa Email