Caro compagno Lorenzo: coerenza, impegno civile e umano

Caro compagno, caro Lorenzo la tua scomparsa ci lascia in eredità valori come la coerenza e l’impegno civile, umano, la passione per il prossimo. Qualità da riscoprire e tutti noi, specialmente in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo, ti ricordiamo in prima fila nelle battaglie per i più deboli, per gli emarginati, nella lotta contro le ingiustizie di questo mondo.

Tutto questo, che non è poco, non va via con te, ma rimane, come rimane il tuo ricordo dentro ognuno di noi che, con te, abbiamo condiviso l’impegno politico in un’epoca dove la Politica, oltre che servizio era missione. Grazie caro compagno Lorenzo per avere condiviso con noi un significativo percorso sociale, umano e politico. Addio compagno il tuo ricordo è una traccia indelebile dentro di noi.

Luciano Manfrinato

