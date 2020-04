Forza Italia: Solidarietà al giornalista Fabio Buonofiglio

Esprimiamo la nostra piena solidarietà al giornalista Fabio Buonofiglio, vittima, la scorsa notte, di un atto intimidatorio che ci fa comprendere quanto sia importante difendere la legalità. Ci auguriamo che i responsabili saranno assicurati molto presto alla giustizia e siamo fiduciosi che le forze dell’ordine troveranno i colpevoli di questa aggressione. La riflessione ci deve portare ad assumere atteggiamenti ancora più limpidi e cristallini condannando, così, l’idea che sia possibile imporre il silenzio delle voci che non si condividono attraverso la pratica dell’intimidazione incivile e violenta.

Quanto accaduto non deve essere minimizzato, bisogna lavorare tutti insieme, cittadini ed istituzioni, al fine di evitare che pratiche simili passino nella indifferenza senza toccare la coscienza di ognuno. Siamo certi che il gesto non intaccherà l’attività di giornalista svolta da Fabio Buonofiglio al quale ribadiamo solidarietà. Purtroppo, gesti simili non sono nuovi nella nostra comunità segno evidente di una recrudescenza della criminalità, che deve essere combattuta non solo dalla Forze dell’Ordine alle quali va il nostro ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto nel territorio, ma anche e soprattutto attraverso la formazione di una coscienza civile improntata ai valori della legalità da assumere sempre più a pilastro della nostra società. A noi tutti il dovere di lavorare in questa direzione con l’esempio quotidiano di comportamenti e azioni nella condanna ferma di ogni violenza.

Forza Italia Corigliano-Rossano



Stampa Email