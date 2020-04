Piena solidarietà a Fabio Buonofiglio, come Uomo e come Giornalista

CORIGLIANO ROSSANO – Lo diciamo a chiare lettere: chi pensa di intimidire, con gesti criminali, è uno sconfitto. Chiunque sia, l’autore dell’auto in fiamme del Giornalista e Uomo Fabio Buonofiglio è un ominicchio. Pseudo politico (?!), criminalità organizzata(?!), chi si rende mandante, complice, esecutore di un simile gesto vile e illegale, ha, ed avrà, contro, le tantissime persone perbene di questo territorio. A Fabio Buonofiglio va, pertanto, tutta la nostra solidarietà e vicinanza, sia come Uomo che come Giornalista.

Conosciamo molti operatori dell’informazione della nostra città e a ciascuno riconosciamo una grande passione per il lavoro che svolge. A torto o a ragione, come diceva Tiziano Terzani, spesso il giornalista va oltre il racconto dei fatti e spiega quanto accade manifestando una propria visione. Ma anche per questo, sentiamo di dover ringraziare gli operatori dell’informazione del nostro territorio, riconoscendo loro la volontà di migliorare, la realtà che vivono, sotto il profilo culturale, amministrativo, economico e politico. Sfida complessa, in cui siamo, o dovremmo essere, tutti coinvolti.

Rossano In Movimento

