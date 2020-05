Corigliano, maxi-controlli dei Carabinieri nel centro storico

Intensa attività di controllo portata a compimento, nell'intero pomeriggio di ieri, dalla Compagnia dei Carabinieri di Corigliano presso il centro storico cittadino. Grazie al determinante impegno profuso dal Capitano Cesare Calascibetta e da tutti i suoi uomini, si è proceduto ad una serie di accurati controlli nei confronti di automobilisti in transito da e per il borgo antico in ottemperanza alle disposizioni g overnative nonché alle ordinanze regionali e comunali in materia

(foto di Alfonso Di Vincenzo)

Significativi, difatti, i numeri dei controlli effettuati: circa 200 le vetture e oltre 300 i cittadini sottoposti a controllo. Da segnalare, una sanzione amministrativa comminata nei confronti di una persona per infondatezza della motivazione fornita ai militari nonché di un altro cittadino che ha tentato di evitare il posto di blocco ed è risultato privo della necessaria copertura assicurativa del veicolo.

Da evidenziare, inoltre, che anche 4 autobus urbani, che percorrono quotidianamente il tragitto centro storico-Schiavonea, sono stati sottoposti ad attenzionati controlli, al fine di evitare il possibile tentativo di taluni di sfuggire ai medesimi. Non solo auto, dunque, ma anche mezzi pubblici oggetto di monitoraggio da parte dei Carabinieri.

I militari, infine, nel tardo pomeriggio di ieri, sono dovuti intervenire nella frazione Schiavonea a seguito di una segnalazione afferente una rissa scoppiata tra alcuni cittadini per futili motivi; giunti sul posto e non avendo riscontrato alcunché, agli stessi militari non è rimasto altro che invitare quanti interessati a sporgere eventuale denuncia dell'accaduto.

Proficua la collaborazione della maggior parte dei cittadini sottoposti a controlli presso il centro storico, poiché gli stessi denotano la presenza assidua dello Stato in questo delicato momento, unitamente alla gratitudine nei confronti della locale Compagnia dei Carabinieri.

Fabio Pistoia



