Corigliano-Rossano | In manette giovane incensurato con oltre 50 grammi di “maria”

Il 27enne di Schiavonea Fortunato Pisano è la diciassettesima persona arrestata in città dalla polizia nel giro degli ultimi due mesi

Ben 17 arresti - effettuati quasi tutti in flagranza di reato - nel giro di due mesi e durante la pandemia da Coronavirus. È il brillante bilancio dell’attività di controllo del territorio da parte degli uomini della della polizia di Stato in forza al Commissariato di Corigliano-Rossano (foto). In particolare, prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

nelle varie e note piazze di spaccio disseminate in lungo e in largo sul vasto territorio della grande città jonica, e non solo.

