Operazione dei Carabinieri di Corigliano: inseguimento sulla statale 106 di un furgone probabilmente rubato

Brillante operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, agli ordini del Capitano Cesare Calascibetta, nel pomeriggio odierno. Il tutto ha avuto inizio con la segnalazione, lungo la SS 106 raddoppio, di un Fiat Ducato di probabile provenienza furtiva. Sulle sue tracce si sono dunque immediatamente attivati due equipaggi della locale stazione radiomobile, dando vita ad un inseguimento del suddetto veicolo, conclusosi all’altezza dell’uscita Rossano del tracciato stradale in questione.

Alla guida del furgone è stato trovato un uomo di Rossano, il quale, alla richiesta dei militari di esibire documenti di circolazione e assicurativi, ha fornito gli stessi confacenti al mezzo in oggetto; tuttavia i militari, dopo alcuni accurati accertamenti, hanno riscontrato la presenza del telaio modificato, apposto sopra l’originale, tale da far sorgere ennesimi dubbi e sospetti sull’origine del medesimo mezzo, poiché un analogo Fiat Ducato è risultato essere stato rubato nello scorso mese di aprile a Corigliano.

Alla luce di tale scoperta, i Carabinieri hanno provveduto al sequestro penale del mezzo e denunciato l’uomo per ricettazione, mentre il Fiat Ducato sarà sottoposto dall’Autorità giudiziaria ad ulteriori accertamenti irripetibili e, qualora dovesse risultare effettivamente conforme al mezzo trafugato ad aprile nell’area urbana coriglianese, l’accusa per l’uomo sarà commutata a quella di riciclaggio di autovetture e per lo stesso potranno scattare anche misure cautelari; in tal caso, naturalmente, il mezzo in questione verrrà restituito al legittimo proprietario.

Fabio Pistoia

